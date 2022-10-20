Путин и Шойгу проверили подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетили учебный полигон в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные.

20 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на корреспондента, сообщило о визите президента Российской Федерации Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу на полигон Западного военного округа в Рязанской области.

Отмечается, что Путин и Шойгу проверили качество подготовки мобилизованных для участия в СВО РФ на Украине россиян во время занятий по стрельбе.

Помимо прочего Владимир Путин и Сергей Шойгу проинспектировали занятия призванных на службу в рамках частичной мобилизации по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.