Путин и Шойгу проверили подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области
2022-10-20
18:34
Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетили учебный полигон в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные.
20 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на корреспондента, сообщило о визите президента Российской Федерации Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу на полигон Западного военного округа в Рязанской области.
Отмечается, что Путин и Шойгу проверили качество подготовки мобилизованных для участия в СВО РФ на Украине россиян во время занятий по стрельбе.
Помимо прочего Владимир Путин и Сергей Шойгу проинспектировали занятия призванных на службу в рамках частичной мобилизации по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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