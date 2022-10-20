Sky News: Трасс подала в отставку с поста премьера Британии спустя 45 дня от назначения
2022-10-20
18:41
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о том, что покидает данную должность.
Вечером 20 октября издание Sky News сообщило, что Лиз Трасс официально объявила о том, что покидает должность премьер-министра Британии по собственному желанию.
Трасс занимала данный пост лишь 44 дня, и этот срок является самым коротким нахождением на посту британского премьера, хотя ранее данный антирекорд принадлежал Борису Джонсону, который ушёл с поста премьера Великобритании также недавно, однако намерен побороться за правительственное кресло снова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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