Лукашенко предложил альтернативу не желающим воевать в Беларуси

2022-10-20

18:54

Александр Лукашенко рассказал, что делать тем, что не хочет принимать участие в военных действиях.

20 октября Александр Лукашенко провёл рабочее совещание с белорусскими чиновниками, потребовав от них высоких показателей по итогам уборочной компании в стране.

В ходе своего выступления Лукашенко предложил альтернативу тем, кто не хочет воевать с боевым оружием в руках, посоветовав усилить свои старания на заводах и фабриках.

Также Александр Лукашенко предостерёг политиков от попытки завышения статистических показателей производства, заверив, что подобные диверсии будут раскрыты, а их организаторы наказаны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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