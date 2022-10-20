Лукашенко предложил альтернативу не желающим воевать в Беларуси

Александр Лукашенко рассказал, что делать тем, что не хочет принимать участие в военных действиях.

20 октября Александр Лукашенко провёл рабочее совещание с белорусскими чиновниками, потребовав от них высоких показателей по итогам уборочной компании в стране.

В ходе своего выступления Лукашенко предложил альтернативу тем, кто не хочет воевать с боевым оружием в руках, посоветовав усилить свои старания на заводах и фабриках.

Также Александр Лукашенко предостерёг политиков от попытки завышения статистических показателей производства, заверив, что подобные диверсии будут раскрыты, а их организаторы наказаны.