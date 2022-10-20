Алешкин рассказал, какой срок грозит Большовой за ДТП, повлекшее смерть женщины

Звёздный адвокат Андрей Алешкин рассказал, что изначально будет идти расследование аварии, а после можно будет судить виновна Анна Большова или нет, и какое наказание ей грозит.

Максимальное наказание в ДТП со смертельным исходом - 5 лет.

Звездный адвокат Андрей Алешкин утверждает, что сначала нужно расследовать все обстоятельства аварии. Речь в случае ДТП с участием актрисы Анны Большовой может идти о части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Если же обвиняемый привлекается в первый раз, его положительно характеризует окружение, в крови отсутствует алкоголь, выплатил родным погибшего моральный ущерб и прочее, то срок будет условный.

А если погибшая была пьяна, а её сбили на пешеходном переходе, - это отягчающее обстоятельство для Большовой.