Алешкин рассказал, какой срок грозит Большовой за ДТП, повлекшее смерть женщины
2022-10-20
18:58
Звёздный адвокат Андрей Алешкин рассказал, что изначально будет идти расследование аварии, а после можно будет судить виновна Анна Большова или нет, и какое наказание ей грозит.
Максимальное наказание в ДТП со смертельным исходом - 5 лет.
Звездный адвокат Андрей Алешкин утверждает, что сначала нужно расследовать все обстоятельства аварии. Речь в случае ДТП с участием актрисы Анны Большовой может идти о части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Если же обвиняемый привлекается в первый раз, его положительно характеризует окружение, в крови отсутствует алкоголь, выплатил родным погибшего моральный ущерб и прочее, то срок будет условный.
А если погибшая была пьяна, а её сбили на пешеходном переходе, - это отягчающее обстоятельство для Большовой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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