Полянский: Кислица унизил себя и всю Украину, оскорбив Москву

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил высказывания украинского постпреда при организации Сергея Кислицы.

20 октября зампостпреда России при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский прокомментировал заявления постоянного представителя Украины в организации Сергея Кислицы, который публично назвал "дебильной" риторику Москвы, оскорбив дипломатов РФ.

По мнению Полянского, опустившись до оскорблений прямо на трибунах ООН, Кислица тем самым унизил как себя, так и всю свою страну, поскольку именно он представляет Украину на международном уровне.

Также Дмитрий Полянский упрекнул Сергея Кислицу за нежелание вести переговоры на языке полноценной дипломатии и напомнил о необходимости придерживаться рамок профессиональной этики.