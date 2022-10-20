Великобритания ввела санкции против главы ВГА Бердянска

Чем активнее, тем опаснее: так считают оппоненты американского рэпера Майкла Сантьяго Рендора

Певец известен не только своей музыкой, а и как активист, который высказывает свое мнение о социальном неравенстве, жестокости полиции, системном расизме.

Подробнее...