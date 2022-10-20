Великобритания ввела санкции против главы ВГА Бердянска

2022-10-20

19:25

Мэр Бердянска Александр Сауленко попал в санкционный список Соединённого Королевства.

20 октября Великобритания расширила санкционный список, включив в него главу военно-гражданской администрации Бердянска Александра Сауленко.

Также в расширенный британский санкционный список попали иранские военачальники Мохаммад Багери, Саид Агаджани и Сейед Ходжатолл Курейши.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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