Великобритания ввела санкции против главы ВГА Бердянска
2022-10-20
19:25
Мэр Бердянска Александр Сауленко попал в санкционный список Соединённого Королевства.
20 октября Великобритания расширила санкционный список, включив в него главу военно-гражданской администрации Бердянска Александра Сауленко.
Также в расширенный британский санкционный список попали иранские военачальники Мохаммад Багери, Саид Агаджани и Сейед Ходжатолл Курейши.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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