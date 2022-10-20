Доставка еды чуть не стоила девушке жизни

2022-10-20

19:26

Кира Кларк из Великобритании заказала пищу на дом из ресторана японской кухни. Однако употребив в пищу курицу в темпуре девушка почувствовала, что едва может дышать.

Прием антигистаминного препарата дал возможность продержаться до приезда экстренно вызванной скорой помощи. Медики быстро и эффективно оказали помощь.

Еще когда Кире было 2 года врачи констатировали у нее возможные аллергические реакции на орехи и некоторые другие продукты.

Сама мисс Кларк полагает, что съеденная ей курица была прожарена в ореховом масле, хотя в рецептуре об этом не упоминалось. Такие неточности могут лишить жизни.

Опубликовано: Сергей Стаалкер








{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: