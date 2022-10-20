Доставка еды чуть не стоила девушке жизни
2022-10-20
19:26
Кира Кларк из Великобритании заказала пищу на дом из ресторана японской кухни. Однако употребив в пищу курицу в темпуре девушка почувствовала, что едва может дышать.
Прием антигистаминного препарата дал возможность продержаться до приезда экстренно вызванной скорой помощи. Медики быстро и эффективно оказали помощь.
Еще когда Кире было 2 года врачи констатировали у нее возможные аллергические реакции на орехи и некоторые другие продукты.
Сама мисс Кларк полагает, что съеденная ей курица была прожарена в ореховом масле, хотя в рецептуре об этом не упоминалось. Такие неточности могут лишить жизни.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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