Кассис заверил Зеленского в поддержке и пообещал оказывать помощь Киеву

Президент Швейцарии заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке украинского народа.

20 октября РИА Новости сообщили, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис написал сегодня в Twitter , что во время своего визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским и заверил его в своей поддержке украинского народа, а также обсудил помощь, которую Швейцария может оказать Украине.

Ранее сообщалось, что в июле этого года в швейцарском городе Лугано состоялась международная конференция, посвященная восстановлению Украины.

На данном мероприятии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил ,что для востановления Украины необходимо 750 миллиардов долларов, главным источником его финансирования Киев видит конфискованные российские активы.