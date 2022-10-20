Кассис заверил Зеленского в поддержке и пообещал оказывать помощь Киеву
2022-10-20
19:37
Президент Швейцарии заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке украинского народа.
20 октября РИА Новости сообщили, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис написал сегодня в Twitter , что во время своего визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским и заверил его в своей поддержке украинского народа, а также обсудил помощь, которую Швейцария может оказать Украине.
Ранее сообщалось, что в июле этого года в швейцарском городе Лугано состоялась международная конференция, посвященная восстановлению Украины.
На данном мероприятии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил ,что для востановления Украины необходимо 750 миллиардов долларов, главным источником его финансирования Киев видит конфискованные российские активы.
Опубликовано: Елена Калиновская
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