Президент Швейцарии пообещал Зеленскому поддерживать народ Украины
2022-10-20
19:54
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал оказывать поддержку народу Украины.
20 октября президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис посетил с рабочим визитом Киев.
Кассис в личном аккаунте Twitter сообщил, что во время визита в столицу Украины провёл встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Глава Швейцарии добавил, что в ходе встречи с украинским президентом заверил Зеленского в своей поддержке народа Украины и готовности оказывать помощь Киеву.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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