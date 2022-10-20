Президент Швейцарии пообещал Зеленскому поддерживать народ Украины

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал оказывать поддержку народу Украины.

20 октября президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис посетил с рабочим визитом Киев.

Кассис в личном аккаунте Twitter сообщил, что во время визита в столицу Украины провёл встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Глава Швейцарии добавил, что в ходе встречи с украинским президентом заверил Зеленского в своей поддержке народа Украины и готовности оказывать помощь Киеву.