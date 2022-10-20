Чем активнее, тем опаснее: так считают оппоненты американского рэпера Майкла Сантьяго Рендора

Певец известен не только своей музыкой, а и как активист, который высказывает свое мнение о социальном неравенстве, жестокости полиции, системном расизме.

Сложный и загадочный Майкл Сантьяго Рендор, также известный как Киллер Майк, является частью политической рэп-группы Run the Jewels.

Певец известен не только своей музыкой, а еще и как общественный и политический активист, который высказывает свое мнение по поводу социального неравенства, жестокости полиции, системного расизма.

Противоречивость позиции, которая часто не совпадает с общепринятыми в США правилами, делает его заметной фигурой на политическом поле своей страны. В итоге 45-летний рэпер обрастает как поклонниками, сторонниками своей позиции, так и противниками, которые считают его опасным.

В частности, американский писатель Дэймон Янг называет творчество музыканта "скучным"и называет артиста "черным человеком, который считает себя пророком". По словам писателя, Киллер Майк "ошибочно принимает свое мастерство за мастерство гения и использует свою платформу, чтобы поддержать свою ненависть".

Претенезии к рэперу, симпатизиющему Республиканской партии, усиливаются по мере приближения Выборов в Сенат США. А он позиционирует себя как черный голос разума.

Киллер Майк во всех эфирах выступает за то, чтобы привлечь к ответственности выборных должностных лиц и критикует полицейских. За что одновременно любим улицами, СМИ и общественностью.