Британцы предложили кота Ларри в премьер-министры Великобритании
2022-10-20
20:17
Жители Великобритании предложили кота Ларри на место подавшей в отставку Лиз Трасс.
20 октября британские пользователи Twitter прокомментировали отставку Лиз Трасс, которая установила антирекорд по сроку нахождения на посту премьер-министра Соединённого Королевства.
Британцы заявили, что самым опытным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании является главный мышелов резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10.
Сам Ларри в официальном аккаунте Twitter заявил о том, что Карл III попросил его занять кресло британского премьера, так как «это безумие больше не может продолжаться».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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