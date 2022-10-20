Британцы предложили кота Ларри в премьер-министры Великобритании

Жители Великобритании предложили кота Ларри на место подавшей в отставку Лиз Трасс.

20 октября британские пользователи Twitter прокомментировали отставку Лиз Трасс, которая установила антирекорд по сроку нахождения на посту премьер-министра Соединённого Королевства.

Британцы заявили, что самым опытным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании является главный мышелов резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10.

Сам Ларри в официальном аккаунте Twitter заявил о том, что Карл III попросил его занять кресло британского премьера, так как «это безумие больше не может продолжаться».