Арестович: Украина может остаться без света, воды и тепла на месяцы
2022-10-20
20:20
Советник Зеленского Алексей Арестович признался, что украинцы могут лишиться доступа к теплоснабжению, электричеству и воде на долгое время.
20 октября представитель офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович дал интервью признанной в России иноагентом журналистке Юлии Латыниной, где сообщил о вероятном ухудшении жилищных условий большинства украинцев.
По словам Арестовича, граждане Украины могут лишиться воды, света и тепла на ближайшие месяцы, если объекты критический инфраструктуры страны не будут восстановлены в ближайшее время.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что после недавних российских обстрелов тридцать процентов энергетических объектов Украины были выведены из строя, а три объекта оказались полностью уничтожены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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