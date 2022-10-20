Арестович: Украина может остаться без света, воды и тепла на месяцы

Советник Зеленского Алексей Арестович признался, что украинцы могут лишиться доступа к теплоснабжению, электричеству и воде на долгое время.

20 октября представитель офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович дал интервью признанной в России иноагентом журналистке Юлии Латыниной, где сообщил о вероятном ухудшении жилищных условий большинства украинцев.

По словам Арестовича, граждане Украины могут лишиться воды, света и тепла на ближайшие месяцы, если объекты критический инфраструктуры страны не будут восстановлены в ближайшее время.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что после недавних российских обстрелов тридцать процентов энергетических объектов Украины были выведены из строя, а три объекта оказались полностью уничтожены.