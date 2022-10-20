Правый берег Киева остался без электричества

Украинские СМИ сообщили, что на правом берегу Днепра в Киеве частично отключили электричество.

В четверг ночью, 20 октября 2022 года, ряд украинских СМИ и крупных Telegram-каналов, со ссылкой на местных жителей, сообщили об ограничении поставок электроэнергии в Киеве.

В настоящее время правый берег Днепра в Киеве практически полностью обесточен, в городе из-за экономии электроэнергии не работают даже светофоры.

Отмечается, что частичное отключение на левом берегу Киева началось в 14.00 и длилось около 4 часов.