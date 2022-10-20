Фаина Раневская: любимые анекдоты и афоризмы актрисы

Фаина Раневская отличалась искрометным юмором и умела красиво пошутить, за что ее и любили миллионы людей. Существуют даже особенные анекдоты у этой актрисы, которые публика запомнила больше всего.

Многие даже ее считают одной из лучших актрис своего времени. На спектакли Раневской ходили семьями, и в зале всегда был аншлаг.

Столько сколько знала она анекдотов, не знал никто. Ей не нужно было даже ничего выдумывать, т.к. весь ее юмор основывался на жизненных событиях.

Здесь собраны самые знаменитые и смешные шутки от Фаины Раневской.