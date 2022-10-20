Фаина Раневская: любимые анекдоты и афоризмы актрисы
2022-10-20
21:20
Фаина Раневская отличалась искрометным юмором и умела красиво пошутить, за что ее и любили миллионы людей. Существуют даже особенные анекдоты у этой актрисы, которые публика запомнила больше всего.
Многие даже ее считают одной из лучших актрис своего времени. На спектакли Раневской ходили семьями, и в зале всегда был аншлаг.
Столько сколько знала она анекдотов, не знал никто. Ей не нужно было даже ничего выдумывать, т.к. весь ее юмор основывался на жизненных событиях.
Здесь собраны самые знаменитые и смешные шутки от Фаины Раневской.
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Как-то раз Раневская пришла в театр и на вопрос коллег "как Ваши дела?" ответила:
— Сегодня я убила 5 мух: двух самцов и трёх самок.
— Но как вы это определили?
— Две сидели на пивной бутылке, а три на зеркале.
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Однажды Раневскую спросили:
— Скажите, какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности — брюнетки или блондинки?
Раневская тут же выдала:
— Седые!
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Ну, а самым коронным и излюбленным анекдотом Фаины Георгиевны был такой анекдот:
На приём к доктору приходит пациент и говорит:
— Доктор, помогите, мне очень грустно. Меня ничего не радует. Не знаю, что мне делать в этой ситуации.
— Могу посоветовать Вам посетить наш городской цирк. Там есть очень смешной и весёлый клоун. Все, кто его видел, заряжались от него энергией и радостью жизни!
— Мне это не поможет...
— Но почему Вы так думаете?!
— Понимаете, доктор, дело в том, что я и есть тот самый клоун...
Опубликовано: Силивончик Алина
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