NBC: Конгресс США хочет принять закон о выделении Киеву $50 млрд на год вперёд

Телеканал NBC утверждает, что американские конгрессмены намереваются издать законопроект о передаче Украине пятидесяти миллиардов долларов.

В четверг американский телеканал NBC со ссылкой на инсайдера сообщил, что представители Конгресса Соединённых Штатов планируют оформить законопроект, согласно которому Вашингтон выделит на помощь Украине ещё пятьдесят миллиардов долларов.

Согласно данным NBC, конгрессмены США намереваются подписать данный закон до наступления 2023 года с целью заблаговременно обеспечить Киев новой материальной и военной помощью.

Также журналисты NBC отметили, что представители американского Конгресса надеются, что $50 миллиардов Украине хватит на весь будущий год.