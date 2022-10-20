В 2021 году 519 американских солдат совершили самоубийство

2022-10-20

21:47

По информации Пентагона, в 2021 году 519 американских солдат совершили самоубийство. В основном это были молодые люди.

93% солдат-самоубийц были в возрасте 20-24 лет. При этом в Пентагоне признают, что с 2011 года количество самоубийств в американских вооруженных силах растет. 

С начала этого года американские военные совершили 72 самоубийства. С начала 2015 года показатель превысил 3,4 тысячи человек. 

За время боевых действий в Афганистане погибло 2,5 тысячи военнослужащих США.

Опубликовано: Светлана Репина








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