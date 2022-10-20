В 2021 году 519 американских солдат совершили самоубийство
2022-10-20
21:47
По информации Пентагона, в 2021 году 519 американских солдат совершили самоубийство. В основном это были молодые люди.
93% солдат-самоубийц были в возрасте 20-24 лет. При этом в Пентагоне признают, что с 2011 года количество самоубийств в американских вооруженных силах растет.
С начала этого года американские военные совершили 72 самоубийства. С начала 2015 года показатель превысил 3,4 тысячи человек.
За время боевых действий в Афганистане погибло 2,5 тысячи военнослужащих США.
Опубликовано: Светлана Репина
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