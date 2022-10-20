Что случилось с домом в котором покончил собой Курт Кобейн

Почти 30 лет прошло с тех пор, как дом Курта Кобейна в Сиэтле стал местом одной из самых трагических сцен в истории музыки, а также местом памяти музыканта его поклонниками.

Дом Курта Кобейна в Сиэтле стал его собственностью после того, как он купил его за 1,48 миллиона долларов в январе 1994 года.

8 апреля 1994 года фронтмен Nirvana был найден мертвым в результате самоубийства в своей теплице, оставив зияющую дыру в сердцах поклонников рока по всему миру.

Сбежав из реабилитационного центра и купив патроны для дробовика, Кобейн незаметно вернулся в свой дом.

Друзья, родственники и полиция искали его в течение нескольких дней, пока электрик случайно не нашел его мертвым.

И хотя дом Курта Кобейна с тех пор несколько раз покупали и ремонтировали, он остается центром медитации для тех, кто все еще скорбит о его смерти.