Newsmax: конгрессмен Маккол признал разрушение оборонной промышленности США
2022-10-20
21:52
Американский конгрессмен Майкл Маккол утверждает, что власти США пытаются скрыть разрушение оборонно-промышленной сферы страны.
Представитель Конгресса Соединённых Штатов Майкл Маккол пообщался с журналистами газеты Newsmax, где публично признал, что оборонная промышленность США полностью разрушена из-за поставок вооружений другим странам.
По данным Маккола, Вашингтон пытается скрыть дефицит собственного оружейного запаса, однако общеизвестно, что США не поставляет оружие Тайваню уже три года, также задерживая поставки вооружений в Украине.
Майкл Маккол уверен, что нехватка оборонительной техники и оружия у американского государства сейчас является самой больной угрозой для национальной безопасности США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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