Американский конгрессмен Майкл Маккол утверждает, что власти США пытаются скрыть разрушение оборонно-промышленной сферы страны.

Представитель Конгресса Соединённых Штатов Майкл Маккол пообщался с журналистами газеты Newsmax, где публично признал, что оборонная промышленность США полностью разрушена из-за поставок вооружений другим странам.

По данным Маккола, Вашингтон пытается скрыть дефицит собственного оружейного запаса, однако общеизвестно, что США не поставляет оружие Тайваню уже три года, также задерживая поставки вооружений в Украине.

Майкл Маккол уверен, что нехватка оборонительной техники и оружия у американского государства сейчас является самой больной угрозой для национальной безопасности США.