РБК: глава контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Репин задержан силовиками
2022-10-20
21:52
РБК со ссылкой на собственный источник в МЧС сообщает, что силовики задержали руководителя контрольно-ревизионного управления ведомства Владимира Репина.
По информации агентства, сейчас Репина допрашивают сотрудники правоохранительных органов, его статус на данный момент неизвестен.
РБК уточняет, что по предварительной информации причины задержания не связаны с работой Репина.
Владимир Репин возглавил контрольно-ревизионное управление МЧС в июле 2022 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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