РБК: глава контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Репин задержан силовиками

РБК со ссылкой на собственный источник в МЧС сообщает, что силовики задержали руководителя контрольно-ревизионного управления ведомства Владимира Репина.

По информации агентства, сейчас Репина допрашивают сотрудники правоохранительных органов, его статус на данный момент неизвестен.

РБК уточняет, что по предварительной информации причины задержания не связаны с работой Репина.

Владимир Репин возглавил контрольно-ревизионное управление МЧС в июле 2022 года.