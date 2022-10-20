Суд заочно арестовал Марину Овсянникову по делу о фейках о ВС РФ

2022-10-20

22:00

Басманный суд заочно арестовал бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову по делу фейках о ВС РФ.

20 октября новостное агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда города Москвы, сообщила о заочном аресте на 1 месяц 29 суток бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой.

Отмечается, что данная мера пресечения была избрана следователем в отношении обвиняемой Овсянниковой ввиду возбуждённого против неё уголовного делала о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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