Суд заочно арестовал Марину Овсянникову по делу о фейках о ВС РФ

Басманный суд заочно арестовал бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову по делу фейках о ВС РФ.

20 октября новостное агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда города Москвы, сообщила о заочном аресте на 1 месяц 29 суток бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой.

Отмечается, что данная мера пресечения была избрана следователем в отношении обвиняемой Овсянниковой ввиду возбуждённого против неё уголовного делала о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.