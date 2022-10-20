Гилдей: США ожидает вторжения Китая на Тайвань в ближайшие месяцы

Адмирал военно-морских сил США Майк Гилдей уверен, что армия Китая скоро вторгнется на территорию Тайваня.

20 октября адмирал ВМС Соединённых Штатов Майк Гилдей дал интервью изданию France 24, где заявил, что по оценкам Вашингтона, Китай намеревается совершить вооружённое вторжение на территорию тайваньского острова в течение ближайших месяцев.

Примечательно, что ранее в американском Центральном разведывательном управлении сообщили, что Си Цзиньпин поручил китайским войскам установить военный контроль над Тайванем до 2027 года.

При этом характерно, что США, которые считают Тайвань своим прямым союзником вне НАТО, не поставляли вооружения данному острову в течение последних трёх лет.