Белый дом: Иран стал участником боевых действий в Украине, помогая России
2022-10-20
22:08
Пресс-служба Белого дома обвинила Иран в участии в российской специальной военной операции.
20 октября американский Белым дом опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что США признали Иран соучастником России в спецоперации на территории Украины.
По данным Белого дома, Тегеран сознательно поставляет Москве вооружения в обход западных санкций, передавая России в том числе дроны-камикадзе.
Накануне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба предложил Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические связи Киева с Тегераном из-за наличия иранских дронов у России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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