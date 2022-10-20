Белый дом: Иран стал участником боевых действий в Украине, помогая России

Пресс-служба Белого дома обвинила Иран в участии в российской специальной военной операции.

20 октября американский Белым дом опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что США признали Иран соучастником России в спецоперации на территории Украины.

По данным Белого дома, Тегеран сознательно поставляет Москве вооружения в обход западных санкций, передавая России в том числе дроны-камикадзе.

Накануне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба предложил Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические связи Киева с Тегераном из-за наличия иранских дронов у России.