Украина ввела санкции против Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и Регины Тодоренко
2022-10-20
22:10
Правительство Украины ввело санкции против проживающих на территории России украинских певиц.
20 октября на официальном веб-сайте президента Украины опубликован указ Владимира Зеленского о введении санкционных ограничений в отношении украинок Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и Регины Тодоренко, которые в настоящее время проживают на территории России.
Согласно указу Зеленского, против украинских певиц будут применены 15 ограничительных мер, включая лишение государственных наград, блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала из Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Украина ввела санкции против Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и Регины Тодоренко
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