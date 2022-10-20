Украина ввела санкции против Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и Регины Тодоренко

Правительство Украины ввело санкции против проживающих на территории России украинских певиц.

20 октября на официальном веб-сайте президента Украины опубликован указ Владимира Зеленского о введении санкционных ограничений в отношении украинок Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и Регины Тодоренко, которые в настоящее время проживают на территории России.

Согласно указу Зеленского, против украинских певиц будут применены 15 ограничительных мер, включая лишение государственных наград, блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала из Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков.