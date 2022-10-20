Fox News: Байден потерялся на сцене в Питтсбурге и не смог найти выход со сцены

2022-10-20

22:14

Джо Байден опять попал в непростую ситуацию, связанную с поиском с поиском ступенек для спуска с трибуны, на которой он выступал.

Американский телеканал Fox News уведомляет, что Джозеф Байден произнёс речь перед жителями Питтсбурга, после чего растерялся, сперва не найдя выход со сцены.

В обнародованной Fox News видеозаписи показано, как Байден вращается вокруг своей оси, пытаясь понять, в каком направлении находится выход.

Около десяти секунд Джо Байден беспорядочно метался по сцене, что-то тихо говоря и вращая глазами, однако потом политик обнаружил спуск и поспешил удалиться.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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