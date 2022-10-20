Белый дом объявил Иран участником конфликта в Украине

В Белом доме объявили Иран непосредственным участником боевых действий в СВО РФ на Украине, не приведя никаких доказательств.

20 октября контр-адмирал ВВС США Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме заявил, что Исламская Республика Иран стала прямым участником сражений в рамках специальной военной операции Российской Федерации на Украине.

Кирби пояснил, что американское правительство пришло к данному выводу исходя из заявлений представителей американских СМИ о якобы поставках Тегераном беспилотников для ВС РФ, которые не имеют никаких доказательств.