Белый дом объявил Иран участником конфликта в Украине

2022-10-20

22:23

В Белом доме объявили Иран непосредственным участником боевых действий в СВО РФ на Украине, не приведя никаких доказательств.

20 октября контр-адмирал ВВС США Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме заявил, что Исламская Республика Иран стала прямым участником сражений в рамках специальной военной операции Российской Федерации на Украине.

Кирби пояснил, что американское правительство пришло к данному выводу исходя из заявлений представителей американских СМИ о якобы поставках Тегераном беспилотников для ВС РФ, которые не имеют никаких доказательств.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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