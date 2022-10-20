Bloomberg: в Великобритании инфляция может разогнаться до рекордных 15%

2022-10-20

22:57

Агентство Bloomberg со ссылкой на экономиста ING Джеймса Смита сообщает, что в Великобритании в 2023 году инфляция может достичь рекордных 15%.

По мнению Смита, это произойдет, если британское правительство перестанет субсидировать счета домохозяйств за электроэнергию.  

В сентябре премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что максимальный счет за электроэнаргию для британских семей составит 2500 фунтов стерлингов в год. 

Однако впоследствии ей пришлось отказаться от своих обещаний, поскольку экономическая программа Трасс вызвала серьезные финансовые проблемы и была отменена. 

Опубликовано: Светлана Репина








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