Bloomberg: в Великобритании инфляция может разогнаться до рекордных 15%
2022-10-20
22:57
Агентство Bloomberg со ссылкой на экономиста ING Джеймса Смита сообщает, что в Великобритании в 2023 году инфляция может достичь рекордных 15%.
По мнению Смита, это произойдет, если британское правительство перестанет субсидировать счета домохозяйств за электроэнергию.
В сентябре премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что максимальный счет за электроэнаргию для британских семей составит 2500 фунтов стерлингов в год.
Однако впоследствии ей пришлось отказаться от своих обещаний, поскольку экономическая программа Трасс вызвала серьезные финансовые проблемы и была отменена.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: Украина может остаться без света, воды и тепла на месяцы
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года
Борис Джонсон хочет вернуться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс
Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства