Bloomberg: в Великобритании инфляция может разогнаться до рекордных 15%

Агентство Bloomberg со ссылкой на экономиста ING Джеймса Смита сообщает, что в Великобритании в 2023 году инфляция может достичь рекордных 15%.

По мнению Смита, это произойдет, если британское правительство перестанет субсидировать счета домохозяйств за электроэнергию.

В сентябре премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что максимальный счет за электроэнаргию для британских семей составит 2500 фунтов стерлингов в год.

Однако впоследствии ей пришлось отказаться от своих обещаний, поскольку экономическая программа Трасс вызвала серьезные финансовые проблемы и была отменена.