Бывшая жена Лепса призналась, что пожалела о разводе с музыкантом

Первая супруга знаменитости Светлана Дубинская не выдержала нападок со стороны родственников мужа, и решила расстаться с будущей звездой.

Светлана Дубинская, первая жена Григория Лепса, призналась, что ее решение о разводе со знаменитым супругом было необдуманным. Развод спровоцировал вспыльчивый характер женщины - если бы не он, брак мог бы существовать по сей день.

Дубинская, как сообщает Кadara.ru, остро реагировала на слова упреков родственников бывшего, с которыми пара жила вместе после свадьбы.

Лепс много времени уделял работе в клубах, потому редко появлялся дома. Светлана не выдержала замечаний свёкров, подала на развод, и певец подписал заявление. Этот брак был студенческим: родители Григория холодно восприняли союз 20-летних возлюбленных.

Ситуацию осложняло скромное материальное положение артиста. Квартирный вопрос молодой семьи не решился даже после того, как родился ребенок.

Первая жена знаменитости сказала, что Лепс после развода долгое время не вникал в жизнь их общей дочери Инги. Но, когда ей исполнилось 16 лет, - вспомнил и оплатил обучение.