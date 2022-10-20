В США заявили, что у них есть каналы связи с Россией для снижения напряженности

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал заявления о том, что у США с Россией нет каналов связи для снижения напряженности.

Прайс заявил, что в Соединенных Штатах не готовы согласиться с такой оценкой, поскольку она не является правдивой.

По его словам, США не могут вести дела с Россией как обычно, но располагают каналами коммуникации.

Нед Прайс отметил, что такие каналы позволяют доносить срочную информацию до российской стороны, когда это необходимо.