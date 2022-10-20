Конгрессмен Маккол: военно-промышленный комплекс США полностью разрушен
2022-10-20
23:20
Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что американский военно-промышленный комплекс полностью разрушен.
Он отметил, что в США есть сложности со стандартами производства в оборонной промышленности. Это мешает оперативно производить оружие.
Конгрессмен Маккол также напомнил, что у Соединенных Штатов имеется трехлетняя задолженность по поставкам вооружений Тайваню.
По его мнению, проблемы с продажей военной продукции сейчас является самой серьезной угрозой безопасности США.
Опубликовано: Светлана Репина
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