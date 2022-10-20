Посол России в США: прежний формат отношений с Западом невозможен
2022-10-20
23:26
Посол России в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek рассказал, что прежний формат отношений между Россией и Западом уже невозможен.
Он уточнил, что в нынешних условиях нельзя вернуться к положению дел, существовавшему ранее.
Посол отметил, что у границ нарастает угроза национальной безопасности России, а Вашингтон не готов к серьезному разговору о стабильности и мире.
По словам Анатолия Антонова, новая Стратегия безопасности США указывает на то, что страна удваивает усилия по обеспечению так называемого управляемого порядка.
Опубликовано: Светлана Репина
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