Посол России в США: прежний формат отношений с Западом невозможен

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek рассказал, что прежний формат отношений между Россией и Западом уже невозможен.

Он уточнил, что в нынешних условиях нельзя вернуться к положению дел, существовавшему ранее.

Посол отметил, что у границ нарастает угроза национальной безопасности России, а Вашингтон не готов к серьезному разговору о стабильности и мире.

По словам Анатолия Антонова, новая Стратегия безопасности США указывает на то, что страна удваивает усилия по обеспечению так называемого управляемого порядка.