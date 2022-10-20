Белый дом отрицает участие Беларуси в российской спецоперации на Украине
2022-10-20
23:30
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил, что вооруженные силы Беларуси не участвуют в российской спецоперации на Украине.
Он также отметил, что нет никаких доказательств участия Беларуси в техническом сотрудничестве России и Ирана.
По словам Кирби, США не увидели участия белорусских военных в боевых действиях на Украине.
Вместе с тем Кирби сказал, что в последние восемь месяцев Беларусь предоставляет российским военным свою территорию, оказывает им материальную и моральную поддержку.
Опубликовано: Светлана Репина
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