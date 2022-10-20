Илон Маск снова высказался за компромисс по Крыму
2022-10-20
23:38
Миллиардер Илон Маск считает, что самым вероятным способом решения российско-украинского конфликта является компромисс по Крыму.
Маск написал в Twitter, что до момента достижения данного компромисса будут новые жертвы и разрушения.
Ранее Илон Маск уже высказывал мнение о том, что Украине следует отказаться от претензий на Крым.
Основатель компании SpaceX также пытался отказаться от оплаты услуг Starlink на Украине, но потом передумал.
Опубликовано: Светлана Репина
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