Илон Маск снова высказался за компромисс по Крыму

Миллиардер Илон Маск считает, что самым вероятным способом решения российско-украинского конфликта является компромисс по Крыму.

Маск написал в Twitter, что до момента достижения данного компромисса будут новые жертвы и разрушения.

Ранее Илон Маск уже высказывал мнение о том, что Украине следует отказаться от претензий на Крым.

Основатель компании SpaceX также пытался отказаться от оплаты услуг Starlink на Украине, но потом передумал.