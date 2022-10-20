Кадыров сообщил о задержании ДРГ в Запорожской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силовики задержали 5 членов украинской ДРГ в Запорожской области.

20 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал подписчикам своего Telegram-канала о том, что сотрудники 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ под руководством Магомеда Тушаева задержали пятерых завербованных украинскими спецслужбами членов диверсионно-разведывательной группы.

Кадыров уточнил, что старшему из диверсантов, отправлявших ВСУ путем фото- и видеофиксации данные о позициях союзных сил на Запорожском направлении фронта, совсем недавно исполнилось восемнадцать лет, остальные четверо – несовершеннолетние.

Задержанные чеченскими силовиками полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, однако, по словам Рамзана Кадырова, всё равно понесут заслуженное наказание.