Кадыров сообщил о задержании ДРГ в Запорожской области
2022-10-20
23:44
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силовики задержали 5 членов украинской ДРГ в Запорожской области.
20 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал подписчикам своего Telegram-канала о том, что сотрудники 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ под руководством Магомеда Тушаева задержали пятерых завербованных украинскими спецслужбами членов диверсионно-разведывательной группы.
Кадыров уточнил, что старшему из диверсантов, отправлявших ВСУ путем фото- и видеофиксации данные о позициях союзных сил на Запорожском направлении фронта, совсем недавно исполнилось восемнадцать лет, остальные четверо – несовершеннолетние.
Задержанные чеченскими силовиками полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, однако, по словам Рамзана Кадырова, всё равно понесут заслуженное наказание.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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