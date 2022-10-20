Шведы разработали машину запахов, которая виртуально передает ароматы

Ольфактометр даст возможность чувствовать и смешивать запахи в виртуальной реальности.

Стокгольмский университет разработал новый прибор, который можно распечатать на 3D-принтере.

Эта разработка предназначена для восприятия запахов в виртуальном игровом мире и выглядит следующим образом.

В тестовой компьютерной игре участник движется по виртуальному винному погребу, собирает фужеры с разными винами и угадывает их ароматы.

К контроллеру системы виртуальной реальности подключена маленькая арома-машина, которая выделяет запах, когда игрок поднимает бокал.

Каждый из четырех клапанов ольфактометра соединен с каналом, в середине которого находится вентилятор, всасывающий в трубку воздух.

Через компьютер игрок управляет этими четырьмя каналами. В результате они открываются и смешивают разные запахи, имитирующие запахи настоящего вина.

Эта игра имеет несколько уровней сложности.

Код для игры можно найти в Интернете. Чертежи, инструкции и код для арома-машины тоже есть в открытом доступе в Сети.