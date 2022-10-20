Шведы разработали машину запахов, которая виртуально передает ароматы
2022-10-20
23:46
Ольфактометр даст возможность чувствовать и смешивать запахи в виртуальной реальности.
Стокгольмский университет разработал новый прибор, который можно распечатать на 3D-принтере.
Эта разработка предназначена для восприятия запахов в виртуальном игровом мире и выглядит следующим образом.
В тестовой компьютерной игре участник движется по виртуальному винному погребу, собирает фужеры с разными винами и угадывает их ароматы.
К контроллеру системы виртуальной реальности подключена маленькая арома-машина, которая выделяет запах, когда игрок поднимает бокал.
Каждый из четырех клапанов ольфактометра соединен с каналом, в середине которого находится вентилятор, всасывающий в трубку воздух.
Через компьютер игрок управляет этими четырьмя каналами. В результате они открываются и смешивают разные запахи, имитирующие запахи настоящего вина.
Эта игра имеет несколько уровней сложности.
Код для игры можно найти в Интернете. Чертежи, инструкции и код для арома-машины тоже есть в открытом доступе в Сети.
Опубликовано: Наталья Павлова
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