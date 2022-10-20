Украинская армия выпустила 12 ракет из РСЗО HIMARS по мирной переправе в Херсоне

Экстренные службы сообщили об очередном обстреле из РСЗО HIMARS мирной переправы у Антоновского моста в Херсоне со стороны Украины.

В ночь с 20 на 21 октября ряд российский СМИ и крупных Telegram-каналов, со ссылкой на экстренные службы, заявили о том, что украинская армия выпустила не менее 12 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства по гражданской переправе в Херсоне.

Отмечается, что 11 из 12 выпущенных служащими ВСУ ракет были успешны сбиты российской системой противовоздушной обороны.

По предварительным данным, в результате попадания ракеты по мирной переправе есть пострадавшие среди гражданских, точная информация уточняется.