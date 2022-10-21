Гвинет Пэлтроу рассказала, как она плакала, когда ее дочь пошла в колледж
2022-10-21
00:13
Гвинет Пэлтроу рассказала, что не была готова к сильным эмоциям, которые испытала в момент начала учебы ее 18-летней дочери Эппл в колледже.
50-летняя актриса говорит, что никак не может привыкнуть к отсутствию старшей дочери дома. При этом она была рада увидеть, как хорошо устроилась ее дочь во время визита в выходные.
Пэлтроу рассказала, что недавно Эппл приехала домой на выходные, и это было замечательно.
У Гвинет Пэлтроу есть еще сын Мозес, ему сейчас 16 лет. Она также является мачехой для двоих детей ее мужа Брэда Фалчака.
Опубликовано: Светлана Репина
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