Гвинет Пэлтроу рассказала, как она плакала, когда ее дочь пошла в колледж

Гвинет Пэлтроу рассказала, что не была готова к сильным эмоциям, которые испытала в момент начала учебы ее 18-летней дочери Эппл в колледже.

50-летняя актриса говорит, что никак не может привыкнуть к отсутствию старшей дочери дома. При этом она была рада увидеть, как хорошо устроилась ее дочь во время визита в выходные.

Пэлтроу рассказала, что недавно Эппл приехала домой на выходные, и это было замечательно.

У Гвинет Пэлтроу есть еще сын Мозес, ему сейчас 16 лет. Она также является мачехой для двоих детей ее мужа Брэда Фалчака.