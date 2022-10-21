Маккол: оборонно-промышленный комплекс США полностью разрушен
2022-10-21
00:16
Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил о разрушении оборонно-промышленного комплекса США.
20 октября член палаты представителей США Майкл Маккол в интервью американскому интернет-изданию Newsmax заявил о крахе оборонно-промышленного комплекса страны.
Маккол убеждён, что Соединённые Штаты не в состоянии производить необходимое оружие достаточно быстро, что тщательно скрывается Вашингтоном.
Американский конгрессмен пояснил, что доказательством его заявления являются постоянные задержки в оказании военной помощи Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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