Кайли Дженнер призналась, что безостановочно плакала 3 недели после родов

2022-10-21

00:19

В новом выпуске The Kardashians Кайли Дженнер рассказала о послеродовой депрессии после рождения второго ребенка. Его отец до сих пор неизвестен.

Кайли вспоминает, что ей было очень тяжело, и она постоянно плакала первые три недели. Она говорит, что просто лежала в постели и страдала от головной боли.

Дженнер отмечает, что через 6 недель она почувствовала себя лучше. Она признается, что даже после родов любит свое тело.

Кайли Дженнер призналась, что хотела бы развлечься и отдохнуть, но отказалась от поездки в Вегас из-за детей. 

Опубликовано: Светлана Репина








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