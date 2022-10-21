Кайли Дженнер призналась, что безостановочно плакала 3 недели после родов
2022-10-21
00:19
В новом выпуске The Kardashians Кайли Дженнер рассказала о послеродовой депрессии после рождения второго ребенка. Его отец до сих пор неизвестен.
Кайли вспоминает, что ей было очень тяжело, и она постоянно плакала первые три недели. Она говорит, что просто лежала в постели и страдала от головной боли.
Дженнер отмечает, что через 6 недель она почувствовала себя лучше. Она признается, что даже после родов любит свое тело.
Кайли Дженнер призналась, что хотела бы развлечься и отдохнуть, но отказалась от поездки в Вегас из-за детей.
Опубликовано: Светлана Репина
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