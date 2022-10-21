Три человека погибли при обстреле гражданской переправы в Херсоне
2022-10-21
00:23
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил о гибели троих человек при обстреле ВСУ гражданской переправы через Днепр в Херсоне.
21 октября чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в своём официальном Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины гражданской переправы у Антоновского моста в Херсоне погибли три человека, среди которых есть дети.
Мирошник добавил, что в результате атаки ВСУ ещё десять человек получили ранения различной степени тяжести и экстренно госпитализированы в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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