Три человека погибли при обстреле гражданской переправы в Херсоне

2022-10-21

00:23

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил о гибели троих человек при обстреле ВСУ гражданской переправы через Днепр в Херсоне.

21 октября чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в своём официальном Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины гражданской переправы у Антоновского моста в Херсоне погибли три человека, среди которых есть дети.

Мирошник добавил, что в результате атаки ВСУ ещё десять человек получили ранения различной степени тяжести и экстренно госпитализированы в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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