Джастин Тимберлейк признался в любви Джессике Бил на 10-летие свадьбы
2022-10-21
00:24
В честь 10-летия свадьбы с Джессикой Бил Джстин Тимберлейк опубликовал в Instagram их совместные фотографии разных лет.
Он написал, что очень любит жену, и она делает его лучшим мужем и отцом каждый день. Джессика сделала репост.
Сама Бил в честь этого события выложила фото, сделанное, когда они с Тимберлейком недавно обновили свои брачные клятвы.
Джессика написала, что быть замужем за Тимберлейком – это приключение на всю жизнь.
Опубликовано: Светлана Репина
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