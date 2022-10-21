Джастин Тимберлейк признался в любви Джессике Бил на 10-летие свадьбы

В честь 10-летия свадьбы с Джессикой Бил Джстин Тимберлейк опубликовал в Instagram их совместные фотографии разных лет.

Он написал, что очень любит жену, и она делает его лучшим мужем и отцом каждый день. Джессика сделала репост.

Сама Бил в честь этого события выложила фото, сделанное, когда они с Тимберлейком недавно обновили свои брачные клятвы.

Джессика написала, что быть замужем за Тимберлейком – это приключение на всю жизнь.