Ким Кардашьян попросила врача сохранить кости ее мамы во время операции, чтобы сделать из них украшения

Очередной выпуск шоу «Кардашьяны» показывает, как мать Ким Кардашьян Крис Дженнер восстанавливается после операции по замене тазобедренного сустава.

Она рассказывает о желании Ким другой своей дочери Кайли, и та говорит, что это странное решение.

В этом же выпуске показали видео с самой операции. Дженнер просила персонал клиники убедиться, что во время съемки в кадре не будет ничего лишнего.

Крис Дженнер теперь задумалась о том, чтобы после ее смерти и кремации дочери сделали себе ожерелья из ее праха.