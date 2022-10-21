Ким Кардашьян попросила врача сохранить кости ее мамы во время операции, чтобы сделать из них украшения

2022-10-21

00:31

Очередной выпуск шоу «Кардашьяны» показывает, как мать Ким Кардашьян Крис Дженнер восстанавливается после операции по замене тазобедренного сустава.

Она рассказывает о желании Ким другой своей дочери Кайли, и та говорит, что это странное решение.

В этом же выпуске показали видео с самой операции. Дженнер просила персонал клиники убедиться, что во время съемки в кадре не будет ничего лишнего.

Крис Дженнер теперь задумалась о том, чтобы после ее смерти и кремации дочери сделали себе ожерелья из ее праха.

Опубликовано: Светлана Репина








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