Ким Кардашьян попросила врача сохранить кости ее мамы во время операции, чтобы сделать из них украшения
2022-10-21
00:31
Очередной выпуск шоу «Кардашьяны» показывает, как мать Ким Кардашьян Крис Дженнер восстанавливается после операции по замене тазобедренного сустава.
Она рассказывает о желании Ким другой своей дочери Кайли, и та говорит, что это странное решение.
В этом же выпуске показали видео с самой операции. Дженнер просила персонал клиники убедиться, что во время съемки в кадре не будет ничего лишнего.
Крис Дженнер теперь задумалась о том, чтобы после ее смерти и кремации дочери сделали себе ожерелья из ее праха.
Опубликовано: Светлана Репина
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