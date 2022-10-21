Джина Дэвис рассказала, как Дастин Хофман помог ей прекратить домогательства Джека Николсона

2022-10-21

00:40

Актриса Джина Дэвис рассказала The New Yorker, что когда-то получила от Дастина Хофмана ценный совет, как избежать домогательств Джека Николсона.

Однажды Николсон написал ей записку, в которой просил позвонить ему. Дэвис позвонила и получила вполне очевидное предложение.

Тогда актриса поступила так, как советовал ей Дастин Хоффман. 

Она сказала: «Ты очень привлекательный. Но у меня есть ощущение, что в какой-то момент в будущем мы будем работать вместе, и мне бы очень не хотелось разрушать сексуальное напряжение между нами». И это сработало.

Опубликовано: Светлана Репина








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