Джина Дэвис рассказала, как Дастин Хофман помог ей прекратить домогательства Джека Николсона

Актриса Джина Дэвис рассказала The New Yorker, что когда-то получила от Дастина Хофмана ценный совет, как избежать домогательств Джека Николсона.

Однажды Николсон написал ей записку, в которой просил позвонить ему. Дэвис позвонила и получила вполне очевидное предложение.

Тогда актриса поступила так, как советовал ей Дастин Хоффман.

Она сказала: «Ты очень привлекательный. Но у меня есть ощущение, что в какой-то момент в будущем мы будем работать вместе, и мне бы очень не хотелось разрушать сексуальное напряжение между нами». И это сработало.