Премьер Венгрии Орбан высмеял попытки ЕК установить потолок цен на российскую нефть

Венгерский премьер Виктор Орбан прокомментировал попытки Еврокомиссии установить потолок цен на российскую нефть.

21 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в личном аккаунте Twitter сравнил попытки Европейской комиссии ввести потолок цен на импортируемую из России нефть с посетителем бара, который хочет заплатить бармену лишь половину от полной стоимости бокала пива.

Орбан считает, что Еврокомиссия, подобно посетителю бара, является простым потребителем, который не сможет снизить цены на приобретаемый товар.