Средневековые осужденные платили палачу перед казнью

Этот странный обычай существовал со времен Античности вплоть до периода Позднего Средневековья.

Таким образом жертва пыталась купить расположение того, кто должен был лишить ее жизни.

В средневековой Европе было распространено три вида казни: сожжение на костре, повешение или колесование, отрубание головы.

От профессионализма и "человеколюбия" палача зависела продолжительность агонии осужденного.

Существовало негласное правило: если жертва казни могла заплатить, то палач исполнял казнь максимально быстро и профессионально.

К слову, профессия палача считалась в средневековой Западной Европе весьма почетной и передавалась исключительно по наследству.

Палачи общались только в своей среде, а их дочери выходили замуж строго за сыновей таких же палачей.

Простые люди старались обходить представителей этой касты стороной.

Считалось, что если нечаянно коснешься душегуба, то рискуешь оказаться рядом с ним на эшафоте.