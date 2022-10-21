Средневековые осужденные платили палачу перед казнью
2022-10-21
01:04
Этот странный обычай существовал со времен Античности вплоть до периода Позднего Средневековья.
Таким образом жертва пыталась купить расположение того, кто должен был лишить ее жизни.
В средневековой Европе было распространено три вида казни: сожжение на костре, повешение или колесование, отрубание головы.
От профессионализма и "человеколюбия" палача зависела продолжительность агонии осужденного.
Существовало негласное правило: если жертва казни могла заплатить, то палач исполнял казнь максимально быстро и профессионально.
К слову, профессия палача считалась в средневековой Западной Европе весьма почетной и передавалась исключительно по наследству.
Палачи общались только в своей среде, а их дочери выходили замуж строго за сыновей таких же палачей.
Простые люди старались обходить представителей этой касты стороной.
Считалось, что если нечаянно коснешься душегуба, то рискуешь оказаться рядом с ним на эшафоте.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: Украина может остаться без света, воды и тепла на месяцы
Иранские футболисты попросили ФИФА отстранить их сборную от чемпионата мира
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года
Хлеб для космонавтов делают на один укус
Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства