Вучич: Сербия может присоединиться к антироссийским санкциям запада при одном условии
2022-10-21
01:10
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна может присоединиться к антироссийским санкциям Запада, если появится угроза существованию Сербского государства.
Он признал, что Сербия стремится к Европе и отметил, что сербские власти никогда не отрицали возможность присоединения к санкциям против России.
При этом Вучич подчеркнул, что пока угрозы гражданам Сербии и ее существованию нет, страна будет придерживаться самостоятельной политики.
Вучич пообещал, что если соответствующие угрозы появятся, он выступит с обращением к жителям страны по поводу санкций.
Опубликовано: Светлана Репина
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