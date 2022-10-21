Вучич: Сербия может присоединиться к антироссийским санкциям запада при одном условии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна может присоединиться к антироссийским санкциям Запада, если появится угроза существованию Сербского государства.

Он признал, что Сербия стремится к Европе и отметил, что сербские власти никогда не отрицали возможность присоединения к санкциям против России.

При этом Вучич подчеркнул, что пока угрозы гражданам Сербии и ее существованию нет, страна будет придерживаться самостоятельной политики.

Вучич пообещал, что если соответствующие угрозы появятся, он выступит с обращением к жителям страны по поводу санкций.