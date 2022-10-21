Присяжные признали Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах

Американский актёр Кевин Спейси был оправдан в суде, где его обвиняли в сексуальных домогательствах. Ранее из-за этого дела Спейси лишился множества хороших ролей в фильмах и телесериалах.

В ночь на 21 октября Энтони Рэпп проиграл суд против Кевина Спейси, которого в 2017 году обвинил в сексуальных домогательствах, заявив, что в 1986 году актёр приставал к нему, когда самому Рэппу было 14 лет, а Спейси 26.

В рамках суда Энтони Рэпп требовал от Кевина Спейси выплаты моральной компенсации в размере сорока миллионов долларов, в то время как Спейси был уволен из актёрского каста сериала "Карточный домик", где имел ведущую роль.

В пятницу суд присяжных постановил, что Рэпп не смог доказать наличие сексуальных домогательств со стороны Кевина Спейси, из-за чего ответчик был признан невиновным.

По данным присутствовавших на суде журналистов, после оглашения вердикта присяжных Спейси подбежал к своим адвокатам и сразу же обнял их.