Хлеб для космонавтов делают на один укус
2022-10-21
01:26
Такая технология разработана для того, чтобы космическому экипажу не пришлось ловить крошки в невесомости.
Состав космического хлеба почти не отличается от "земного": мука, дрожжи, соль, закваска, патока.
А вот процесс формовки совсем другой.
Каждый шарик теста должен весить 4 г для пшеничного хлеба и 6 г - для ржаного.
Формируют такой хлеб исключительно вручную, а потом помещают в форму для выпечки.
Полученный продукт очень напоминает собой "плитку хлебного шоколада".
Космический хлеб упакован в специальную стерильную пленку, которая выдерживает температуру больше 100 градусов Цельсия и давление в 0,6 атмосферы.
Пленка сохраняет влагу в хлебе и даже спустя долгое время не позволяет ему превратиться в сухарь.
Благодаря такой уникальной упаковке хлеб для космонавтов может сохраняться свежим 15 месяцев.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Хлеб для космонавтов делают на один укус
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