Хлеб для космонавтов делают на один укус

Такая технология разработана для того, чтобы космическому экипажу не пришлось ловить крошки в невесомости.

Состав космического хлеба почти не отличается от "земного": мука, дрожжи, соль, закваска, патока.

А вот процесс формовки совсем другой.

Каждый шарик теста должен весить 4 г для пшеничного хлеба и 6 г - для ржаного.

Формируют такой хлеб исключительно вручную, а потом помещают в форму для выпечки.

Полученный продукт очень напоминает собой "плитку хлебного шоколада".

Космический хлеб упакован в специальную стерильную пленку, которая выдерживает температуру больше 100 градусов Цельсия и давление в 0,6 атмосферы.

Пленка сохраняет влагу в хлебе и даже спустя долгое время не позволяет ему превратиться в сухарь.

Благодаря такой уникальной упаковке хлеб для космонавтов может сохраняться свежим 15 месяцев.