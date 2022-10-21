Politico: европейские политики отреагировали на отставку Лиз Трасс «мимолетными улыбками и злорадством»

Лиз Трасс заявила о своей отставке с поста премьер министра в тот день, когда в Брюсселе проходил саммит Евросоюза.

По информации Politico, эта новость вызвала у европейских политиков «мимолетные улыбки и злорадство».

Премьер-министров Нидерландов и Люксембурга Марка Рютте и Ксавера Беттеля заинтересовал вопрос, сколько британских коллег сменилось за время их работы.

Испанский премьер-министр Педро Санчес предположил, что после ухода Трасс Великобритания откажется от старомодного подхода к борьбе с экономическими кризисами.

Премьер-министр Ирландии Макйкл Мартин посочувствовал британской коллеге, а президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что в Великобританию вернется стабильность.