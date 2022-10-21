Politico: европейские политики отреагировали на отставку Лиз Трасс «мимолетными улыбками и злорадством»
2022-10-21
01:47
Лиз Трасс заявила о своей отставке с поста премьер министра в тот день, когда в Брюсселе проходил саммит Евросоюза.
По информации Politico, эта новость вызвала у европейских политиков «мимолетные улыбки и злорадство».
Премьер-министров Нидерландов и Люксембурга Марка Рютте и Ксавера Беттеля заинтересовал вопрос, сколько британских коллег сменилось за время их работы.
Испанский премьер-министр Педро Санчес предположил, что после ухода Трасс Великобритания откажется от старомодного подхода к борьбе с экономическими кризисами.
Премьер-министр Ирландии Макйкл Мартин посочувствовал британской коллеге, а президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что в Великобританию вернется стабильность.
Опубликовано: Светлана Репина
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