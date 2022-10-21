НАСА возобновляет выходы в открытый космос после расследования попадания воды в скафандры

2022-10-21

02:56

Космическое агентство приостановило выход в открытый космос на время расследования потенциально опасной для жизни проблемы со скафандрами.

Последний выход в открытый космос перед паузой состоялся 23 марта, когда астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер заметил воду внутри своего шлема.

НАСА объявило о серьезной угрозе и приостановило выходы в открытый космос. В результате расследования выяснилось, что причиной было образование конденсата.

Команда НАСА обновила операционные процедуры и установила новое оборудование для смягчения последствий, чтобы избежать скопления воды внутри шлема, а также поглощения любой воды, которая может просочиться внутрь.

Опубликовано: Светлана Репина








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