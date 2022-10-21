Премьер-министр Финляндии заявляет, что договорилась с Венгрией и Турцией о вступлении страны в НАТО
2022-10-21
03:16
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу вступления ее страны в НАТО.
По словам Марин, после этих переговоров она уверена, что у Финляндии не будет проблем со вступлением в Альянс.
Ранее стало известно, что вступление Финляндии в НАТО согласовали все страны – члены Североатлантического альянса, за исключением Венгрии и Турции.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия, как и Швеция, является давним партнером НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина
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